轎車闖紅燈惹禍！ 撞飛左轉女騎士後失控衝分隔島翻覆

台中潭子區今（21）今早7時許發生1名55歲女騎士騎車時在路口欲紅燈左轉，遭後方1名欲紅燈直行的22歲女車主撞上，2車撞成一團再朝分隔島撞去，紅車翻覆，女騎士也摔飛，驚悚監視器影像曝光，所幸2人送醫後均無大礙，詳細肇事責任待警方調查釐清。

臉書「記者爆料網」曝光路口監視器影片，當時該名女騎士準備在十字路口「紅燈左轉」，遭後方1輛紅色轎車左轉時撞上，女騎士當場被撞飛，遭轎車拖行了數公尺後，撞上路中分隔島，轎車之後甚至翻轉四腳朝天，所幸女騎士與轎車車主僅四肢擦挫傷，送醫後沒有生命危險。

女騎士在路口欲紅燈左轉，遭後方1名欲紅燈直行的22歲女車主撞上，2車撞成一團再朝分隔島撞去，紅車翻覆，女騎士也摔飛，驚悚監視器影像曝光。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據了解車禍發生地在於台中市崇德路五段與潭富路路口，女騎士原本停在路邊等待，一看到號誌轉紅燈、左轉燈亮起就起步左轉，不料後方開著紅色轎車的陳姓女駕駛（22歲）疑似要闖紅燈直行，隨即撞飛女騎士，轎車失控自撞分隔島翻覆，幸好兩人送醫後沒有大礙，雙方均無酒駕，詳細肇事責任待警方調查釐清。

其他網友留言「騎士也違規未兩段式左轉，開車的闖紅燈，這樣責任有得吵」、「台灣有那麼多不負責任、危險的司機」、「影片好驚悚，還好2人沒有大礙」。