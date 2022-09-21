中國外交部發言人汪文斌21日主持例行記者會。有記者提問，歐盟在華商會今天發布報告稱，一些歐洲國家在華公司正在重新考慮他們在華投資的決策，汪文斌表示，注意到相關報告，首先一點事實是，如果注意到中方發布的前8個月的外國對華投資數據，會發現在對華投資增長最快的國家裡，歐洲國家也位列其中。

汪文斌說，在新冠肺炎疫情仍然持續蔓延，世界經濟陷入嚴重衰退的背景下，中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，在全球主要經濟體中率先實現經濟正增長，為各國企業在華經營提供了有力保障。如果要算總帳的話，中國的防疫措施是最經濟的，效果也是最好的。

汪文斌強調，當前中國正在積極構建新發展格局，中國推動建設更高水準開放型經濟新體制，構建市場化、法治化、國際化營商環境，將為包括歐洲國家在內的各國企業帶來更廣闊的發展機遇，為中歐經貿合作開闢新的空間。中方也希望包括歐方在內的有關各方，能夠為中國企業赴海外投資和發展提供開放、透明、非歧視的營商環境。