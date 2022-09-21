「神農市集」佳評如潮，本月再度加場，將在本周末9/24、25日)於凹子底森林公園登場，除了集結全高雄區域優質小農與中南部地區優選農園共同展售近百位攤商，現場也將舉辦「高雄好味祭-綠色友善餐廳年度大賞發表會」，邀請獲獎綠色餐廳主廚齊聚，同時也將由高雄圓山大飯店主廚進行現場示範料理，還有高雄市動物保護處，推出各式趣味動物保育宣導活動，內容豐富多元，打造高雄必走訪農特產展售新指標。

高雄市政府農業局主辦的神農市集至今年8月初以嶄新風貌盛大開幕後，廣受好評、買氣屢創新高，吸引各界熱烈討論及詢問，本次加碼結合綠色友善餐廳年度大賞及邀請高雄市動物保護處共同擴大辦理；神農市集開辦至今已成功拓展農產行銷通路、增加農產能見度，並提供農民及消費者互動平台，打響「高雄首選」的品牌知名度，並為了讓民眾買得安心、吃的放心，現場攤商通過3章1Q的農特產品專業認證及追溯履歷，保證讓民眾購買到高品質、高CP值的優質農特產品。

神農市集不僅匯集「高雄首選」農產優質認證小農，包括內門區農會、岡山區農會、大樹區農會、燕巢區農會、甲仙區農會…等，更邀請到高雄圓山大飯店主廚教您用現場優質農產品，輕鬆做出美味星級饗宴，展售期間也有多組不同風格的街頭藝人演出，用音樂、表演陪伴民眾一同渡過週末時光，同時為感謝長期支持神農市集的消費者，活動期間只要消費滿額就能兌換限量質感好物。

週六(24日)首度舉辦的「高雄好味祭-綠色友善餐廳年度大賞發表會」，以主廚伸展台形式辦理綠色餐廳頒獎典禮，同時「音樂會」邀請金曲原民歌后以莉．高露及高雄大樹直送的孩子王樂團等實力派歌手現場演唱；週日(25日)高雄市動物保護處舉辦「雄狂音樂派」~世界狂犬病日宣導活動，有限量犬貓狂犬病疫苗及晶片注射、寵物健檢、犬貓認養、寵物市集、檢疫犬表演、大型遊戲氣墊等豐富內容，歡迎市民朋友利用假日午後一同前來!

想去神農市集的民眾可搭乘捷運至凹子底站 4 號出口，或乘坐接駁公車：紅 32 路公車、 明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往，更多活動詳可上「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁查詢。