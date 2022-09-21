今年第1梯次客語能力初級認證苗栗場，已於9月16日放榜，苗栗縣警局長陳武康與所屬幹部、同仁共68人到考，有45人通過，通過率66.18％，局長陳武康並獲得95.75的高分，帶領同仁積極投入語言服務，有效推動苗栗縣政府客家事務的成效。

這次通過認證的縣警局人員，包括警察局長陳武康、竹南分局長、頭份分局長、後勤科長、秘書科長、政風室主任、保安隊副隊長、局員、股長、竹南分局副分局長、巡官、頭份分局副分局長、偵查隊長、尖山所長、田美所長等15人。

局長陳武康表示，苗栗縣為客家大縣，縣府推動客語為通行語執行成效工作已連續四年打頭名。為能讓警察勤務作為更貼近在地鄉親的語言溝通，強化為民服務，鼓勵局內同仁報考客語能力初級認證，共下來講客家話。其中通過客語認證的幹部，均非在地客家人，不過在鼓勵報考後，現在對於客語均能朗朗上口。另外，縣警局尚有170人同仁報考第2梯次及第3梯次客語能力初級認證全國場，充分展現全體員警強烈參與及融入在地語言的認同感，藉以提升為民服務的效能。