現年66歲的「TVB綠葉王」吳博君，在2018年時被醫生診斷罹患「漸凍症」，一日生活皆須仰賴患先天性小兒麻痺症的妻子照顧，生活處處充滿不便，他的妻子更坦言：「如果沒有外傭幫忙照顧的話，我會很想抱著（丈夫）一起死。」

「漸凍人症」全稱為肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)，患病者會在兩三年內逐漸出現神經肌肉萎縮，手指、四肢逐漸變得無力，吞嚥食物也變得異常困難等等，終生須依靠輪椅或是僅能待在床上。原本一直是由吳博君照料妻子，生活無慮，自從吳博君確診漸凍人症後，照顧者與被照顧者的身分就此調換。患有小兒麻痺症的吳太太，更是將工作辭去，每日用僅剩少許力氣的半邊身體，攙扶丈夫如廁、飲食。即便是之後聘請了外傭幫忙，但額外的花銷以及枕邊人日漸虛弱的身體，也讓吳太太多次情緒崩潰。

吳博君與妻子一同面對未來。（圖／翻攝自YouTube「HKPAG 香港演藝人協會」）

據港媒報導，在昨（20日）時，吳太太出席香港殘疾人士照顧者對施政報告的意見調查發布會，會上她表示「當你看到身邊人身體愈來愈差，你又沒能力改變，每個月要補貼幾萬元，不敢想什麼時候會完全沒有錢，曾經崩潰到把頭撞牆。」一字一句皆是自身過往遭遇的嘔心吶喊，言語充斥著懇請政府多加重視對殘疾家庭困苦生活救助的期盼。

對於太太不辭勞苦的照顧，吳博君曾經在訪問上感謝道：「沒了她不知道怎麼辦，晚年能有如此禮物很感恩。」他也感謝各方朋友的支持，表示自己會積極面對疾病，希望大家都能抱持著不服輸的心情面對病魔。

吳博君期許大家能一同對抗病魔。（圖／翻攝自YouTube「HKPAG 香港演藝人協會」）

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