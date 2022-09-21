周三歐洲股市開低後在平盤上下狹幅波動，在聯準會可能於今日晚些時候連續第三次升息75個基點之前，俄羅斯總統普丁宣布「部分動員令」召集更多軍力，加劇了投資人的不安情緒。

泛歐STOXX 600指數目前微漲0.15%，報404.03點。

對利率敏感的科技股指數目前跌0.5%，亦較稍早前的下跌1.2%收斂。

俄國發布動員令帶動原油價格大漲，能源股目前上漲2.05%，為歐股帶來支撐。

俄羅斯總統普丁稍早前突然下令部分動員其200萬後備軍力，使俄烏衝突急速升級。這是莫斯科當局自二戰以來首次發布動員令。普丁表示，這項法令已經簽署、動員令於今日生效，他並表示「我們的目標是解放頓巴斯」。

在盤初的焦點股方面，德國最大天然氣進口商Uniper重挫18.34%，其芬蘭母公司Fortum大漲13.14%，在STOXX 600指數中漲幅領先。稍早前德國政府宣布將Uniper收歸國有。根據公開聲明，德國政府同意以每股1.70歐元價格向芬蘭國有能源公司Fortum收購Uniper股份，在完成收購後，德國將持有Uniper高達98.5%股份。