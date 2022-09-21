台灣民意基金會20日公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望43.8％，逼近新執政困境的臨界點。對此，前立委林濁水今（21）日就重申，「中產階級支持度都流向台灣民眾黨，這是重要的訊息」，林濁水更指出「這説明了為什麼黃珊珊在天龍國支持度突然暴漲到足以鼎足而立」，引發討論。

林濁水20日出席台灣民意基金會舉辦的9月民調發表會，林濁水從蔡英文聲望民調數字中看到，中產階級、自營商（企業主）等對於蔡英文高達55％不贊同，比贊同高，這讓林濁水直言「中產階級支持度都流向台灣民眾黨，這是重要的訊息」，但林濁水也表示，國民黨不用幸災樂禍，台灣民眾要政府不軟弱不是說就要冒進，但民眾無法感受到政府不軟弱、不冒進的政策，甚至沒有感受到政府有努力往這方面做的努力。

林濁水今日也在臉書上PO出一篇「民進黨警訊！中產階級和年輕人大出走」的文章表示，台灣民意基金會民調顯示民眾對防疫從滿意度80幾%，落到62%，民眾以台灣防疫為榮只有48%，還不過半，兩數據表示防疫評價由絢麗回歸平凡，這說明了為什麼陳時中選得那麼辛苦。林濁水也坦言，但是疫情若不進一步惡化，在野黨想借防疫做文章，尤其是國民黨恐怕得不到什麼便宜。

最後林濁水說，「民調還顯示民進黨、政的民主立場受質疑後，中產階級和年輕人大量出走的現象」，林濁水指出「年輕人時力21%、民眾黨17%、民進黨9%、國民黨4%！高階白領民眾黨30%、國民黨17%、民進黨16%，這説明了為什麼黃珊珊在天龍國支持度突然暴漲到足以鼎足而立」。