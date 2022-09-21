國民黨桃園市長參選人張善政主持的農委會研究案遭爆涉及抄襲，張善政今(21)表示，將發函農委會要求公開相關資料。學者指出，該計畫當初經過農委會完整的研考和稽核，當時也在民進黨執政下的農委會通過驗收，不是昨是今非，就是刻意「把白布染到黑」。

據知情人士透露，該「農業電子化發展策略分析與規劃」3年計畫共5736萬元，農業電子化、農產品產地認證、QR Code等仰賴背後建立龐大的數位檔案，這樣才能把農產品的脈絡弄清楚，但在15年前根本還做不到，因此剛起步時必須透過100多場巡迴研討說明會來宣導。

該人士透露，當時農委會主要心力在做農業政策行銷，農業電子化這種重中之重卻無人去做，後來才委託宏碁到來執行，宏碁3年的營收獲利高達幾千億，這少少5700多萬其實是政府請宏碁的「幫忙」。

銘傳大學廣播電視系主任杜聖聰受訪分析，這個計畫確實有能找出問題的地方，但該計畫是否有達到當初標案裡頭標規的操作？規範的項目是否有達到？如果有問題還讓它過難道不是圖利廠商？重點是該報告是在農委會完整研考和稽核下認定沒問題的。

杜聖聰指出，如果該計畫不符合標規，那農委會就應該向宏碁求償，不然就是共犯結構，但該計畫當時是在民進黨執政的農委會通過驗收的，假如我有一個標案去蓋橋，100年後橋垮了結果我被全數追回，那該計畫的追溯期是多久？究竟是執政黨昨是今非，還是明明沒問題卻硬把白布染到黑？

杜聖聰提醒，張善政不接地氣、不熟悉桃園、對空降的陌生、沒有提出願景和政見等都是可以修理的地方，然而整件事情本身年代久遠、脈絡複雜，到最後若司法進入其間，恐怕還是得依照當時農委會的招標文件之規範文字做出最後的裁決依據。