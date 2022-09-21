北市9月5日發生街頭問路性侵案，經查涉案蔡男之前因為涉嫌妨害秘密及妨害性自主案件，由法院審理中，但因為未受羈押，以致有持續犯案機會，而蔡男過去涉及19起性騷擾案、2起妨害秘密案、4起妨害性自主案件，北市警局均有報案紀錄，但未納入追蹤，監察委員葉大華、張菊芳申請自動調查。

監委指出，蔡男自109年5月起，涉及19起性騷擾案、2起妨害秘密案、4起妨害性自主案件，台北市政府警察局均查有報案紀錄，但市府相關機關未曾將其納入社會安全網追蹤、輔導治療，致其趁機一再犯案，社會安全網顯有嚴重漏洞。

監委認為，蔡嫌已有多件妨害性自主案件，經檢察官提起公訴，部分在法院審理中，司法機關針對一再犯下妨害性自主案件之累犯，是否裁定預防性羈押之考量為何、就此類再犯率高之性侵案件，有無訂定預防性羈押之相關準則規範、被告獲交保後，至判決確定前，有無防逃或防止再犯案之機制。

監委說，地方政府警察局明知蔡男一再重複犯案，為何未啟動社會安全網加以防範及輔導？諸多疑義，均有待深入調查瞭解。