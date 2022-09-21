新聞主播張允曦有著清晰口條和專業新聞能力，同樣危機處理能力過人，近日在社群貼出一張螢光幕前的播報截圖，並感嘆不是因為側臉特別帥，而是側臉才看得見他的右眼一半是紅的。畫面一經曝光後，果真眼睛布滿血絲，不少人都捏把冷汗，紛紛加油打氣：「保重呀」、「還真的很紅」、「讓眼睛好好恢復」。

張允曦20日在社群曝光播新聞的畫面截圖，儘管戴著口罩仍能看出身體有些不適，顯而易見的，右眼竟有一半布滿血絲，對此，他透露是昨午梳化時，戴上隱形眼鏡就有不適感，當下他擔心症狀惡化便未戴上，因此解鎖「鏡頭前只有單眼看得見」的任務；下班後立馬衝去看眼科，醫生告知他是「微血管破裂」。

張允曦引述醫生說法，透露目前微血管破裂的情形，需歷時2週才會康復，而會發生的原因有很多，「還好醫師有說明，不然我一直懷疑是昨晚睡覺時，我的小孩賞我無影腳。」網友看完慘痛經驗後，也表示意見：「還真的很紅」、「就戴眼鏡吧，畢竟要撐半小時」、「血壓若正常就比較不用擔心。保重啊。」