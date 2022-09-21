75歲阿婆搭錯車，女大生幫報警、波麗士助返家。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

林口長庚院急診室前公車招呼站是重要樞紐，往返台北、新北、桃園等地區各家公車靠站載送客絡繹不絕，昨晚新北市五股區75歲黃姓老婆婆坐公車想要去蘆洲區找兒子，卻搭錯車來到桃園市龜山區長庚醫院下站，因為人生地不熟四處張望，引起等待搭車的女大學生關心而報警處理，大華派出所員警趕到現場處理詢問阿婆欲往何處，因阿婆年紀大有重聽情形，與員警雞同鴨講，員警先帶回派所安置，在員警耐心溝通、比手畫腳之下，終於得知婦人身分住處，通知心急如焚的家人趕到派所認領帶回，家人非常感謝警察熱心協助，讚真是名副其實的人民保姆。

大華派出所警員曾立乾、許尚恩昨日下午17時半執勤時，接獲民眾報案於復興一路長庚醫院前公車站有老婆婆走失需要警方協助，員警趕到現場，女學生表示阿婆一直站在該處不斷四處張口中念念有詞，尋問阿婆但她直說「去新北市蘆洲區找兒子」等語，疑似搭錯車來到桃園市龜山區。

員警到場後先攙扶婦人坐下休息，並詢問阿婆姓名及家住何處，怎料婦人對員警詢問不理不睬，反而口中念念有詞「我要去兒子家」、「我要去兒子家」。因醫院急診室前公車站是往來桃園、新北及台北市重要樞紐，許多公車的交會點，平時搭車人潮眾多，阿婆來到陌生地方非常害怕，員警也發現阿婆疑因年紀大聽力退化有點雞同鴨講，先將阿婆帶回派出所休息安置。

在派出所，員警安撫情緒耐心地口手併用，才知道原來阿婆中午從新北市五股區家中出門搭公車準備要去蘆洲區的兒子家，沒想到搭錯車竟然是來到林口長庚醫院下車，陌生地方讓她非常慌張求助無門，員警拼湊姓名、年齡、特徵透過警政系統確認黃姓阿婆身分，聯繫上家人趕到派出所確認領回，家屬萬分感謝波麗士大人保護母親安危。

大華派出所所長鄒安晴呼籲民眾家中有易走失年邁長者千萬不要讓他們獨自外出，應該要有人陪伴，並應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，發生走失情形時能迅速辨識走失者身分，以便通知家屬領回。