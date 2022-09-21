被稱為「俄羅斯裝甲部隊的驕傲」，擁有各種先進裝備的T-90M主戰坦克，在哈爾科夫地區被烏克蘭士兵所俘獲。西方技術專家很可能在不久之後就會分析這輛坦克，瞭解俄國軍事的實際水準。

防衛部落格(Defene Blog)報導，上星期，1輛廢棄後遭擄獲的俄羅斯T-90M坦克的照片在社交媒體上流傳，雖然外覆帆布與偽裝，但是獨特外型的遙控槍塔仍然透露了這輛坦克的不凡之處。

T-90M在俄軍內部稱為「突破3式」(Proryv-3)，是俄羅斯最先進的坦克之一，可能僅次於T-14阿塔馬式，由於T-14數量不足50輛，平時只供閱兵用，因此稱T-90M是俄軍最先進的作戰坦克並不為過。

#Ukraine: For the first time ever the most advanced Russian main battle tank T-90M was captured by the Ukrainian army - presumably in #Kharkiv Oblast.

This tank is also covered with Nakidka radar-absorbent and heat-insulating material. pic.twitter.com/EgS9gxnd3b — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 18, 2022

突破3式裝備有一個新設計全焊接砲塔，有著更好的防護力，裝甲外再覆有爆炸反應裝甲(ERA)，以應對火箭推進榴彈的威脅。動力來自V-92S2發動機，功率為1,000馬力，最高時速為60公里/小時，續航里程為550公里。

主要武器是1門125公釐2A46M-4 滑膛砲，能夠發射多數的坦克標準彈藥，另有AT-11型砲射飛彈，可以打擊更遠處的目標。T-90M的射控系統也有更新，同時也安排有數據資料鏈，可以即時與其他作戰車輛交換數據，確保對戰場環境的瞭解。