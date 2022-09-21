陽明(2609)向正榮汽船株式會社租入並委交今治造船打造的全新11,000 TEU級貨櫃輪「基明輪」(YM Trillion)，今日在今治造船丸龜船廠舉辦命名暨交船典禮，基明輪交付後，即投入美西航線PN3服務，靠港依序為：香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–塔科瑪–釜山–高雄–香港。

陽明指出，因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，於本艘基明輪命名交付後，14艘系列船隊將全數投入營運，加速陽明船隊汰舊換新與船齡年輕化，增加船隊營運彈性，加上環保節能新船設計有助於優化整體船隊結構、降低營運成本。

此系列船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規畫更具彈性。

陽明至今年8月底，自有船51艘、租用船44艘，共計95艘，總運能70.6萬TEU；14艘11,000 TEU新造長租船將於今年底前交付完畢，總運能預計達71.7萬TEU。