苗栗縣長選舉可望成為地方自治72年來改朝換代最有希望的一次；負責輔選苗栗縣長的民進黨立委羅致政今表示，國民黨若沒認真輔選謝，沒有認真打鍾東錦，那就可咬定，「國民黨放生謝福弘」， 未來民進黨會重新擬定一些戰略；苗栗可能會成為地方自治以來第一次變天，「一定可以放在新聞頭版頭」。

羅致政指出，昨天他與立委沈發惠、總召柯建銘到苗栗開選戰會議，今早苗栗縣長競總掛牌，大家對苗栗有信心。

他說，國民黨有無輔選國民黨苗栗縣長候選人謝福弘，現在開始打問號，國民黨明著挺謝福弘，暗的就是挺鍾東錦，民進黨做過三波民調，鍾東錦跟民進黨候選人徐定禎一直在拉鋸，徐跟鍾東錦屬於領先群，互有領先，且在誤差範圍內，屬於膠著狀態。

不過他說，苗栗有四成沒有表態，扣掉這些人及各黨支持率，其實影響都不大，謝福弘跟時代力量都在後段班，謝的民調在個位數，令他們比較驚訝，感覺國民黨沒在積極輔選謝，根本是掛羊頭賣狗肉，明知道鍾東錦過去背景有道德及法律瑕疵，但是不敢明著挺，但是確實對鍾東錦沒有很強烈反制。

他認為，國民黨若有資料，早就打鍾東錦，因為國民黨會掌握更多，民進黨接下來的戰略，會把鍾東錦當國民黨候選人來打；「鍾東錦的問題不是藍綠問題，是黑白的問題」，民進黨要打擊黑金；第二是觀察柯文哲立場，「我們認為柯文哲是支持鍾東錦」；否則柯爸、柯媽、柯文哲都不會那剛好都是「巧遇」鍾東錦，這些應該是設計過安排，柯文哲若要支持鍾東錦，就公開站出來。

羅致政指出，民進黨這次把苗栗視為一級戰區，未來黨內還會有更多人去輔選，包括青平台基金會董事長鄭麗君、立委林淑芬、前立委段宜康、立委沈發惠、湯蕙禎等，「我們期待苗栗會變天」，苗栗可能會成為地方自治後第一次變天，「一定可以放在新聞頭版頭」。

羅致政表示，未來民進黨會重新擬定一些戰略，國民黨若沒認真輔選謝，沒有認真打鍾東錦，那就可咬定，「國民黨放生謝福弘」。