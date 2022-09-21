周五（23日）為24節氣中的「秋分」，意味著涼爽的秋季正式拉開序幕。命理師楊登嵙在命理專欄《旺好運》提醒，秋分過後生肖屬牛、兔、蛇、雞者要特別留意健康狀況，若肝陽上亢或血壓控制不好，容易增加中風機率。楊登嵙也分析秋分的6大養生與禁忌，提供大家參考。

今年秋分將在周五（23日）早上8點55分交節氣。楊登嵙表示，秋分過後寒暑晝夜參半，涼爽的秋季正式拉開序幕，隨著陣陣秋風襲來，氣溫逐漸下降，寒涼漸重，容易出現涼燥，在這個天氣冷暖變化頻繁的半個月期間，應注意添衣保暖，預防寒涼感冒。

此外楊登嵙指出，秋天屬金，而金剋木，若民眾肝陽上亢或是血壓控制不好，不僅容易增加中風機率，還會出現頭暈現象。秋季氣候乾燥，常常讓人感到鼻子、喉嚨乾燥不適，不妨多吃生津止渴、潤喉去燥的水果，能讓人清爽舒適。

楊登嵙提醒，在秋分這半個月期間，生肖屬牛、兔、蛇、雞者要留意健康狀況，容易因為過度勞累而引起神經緊張、失眠多夢的毛病，不過只要多休息、做適量運動來放鬆身心，情況便會好轉。

楊登嵙也依照食、衣、住、行、育、樂等6大類，提供秋分養生與禁忌的建議：

▍食的養生與禁忌

秋分屬「涼燥」，補肺益氣最重要，要多吃一些清潤、溫潤的食物，例如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，也都是除燥養陰的調養佳品。

秋蟹上市，螃蟹黃肥肉滿讓人一吃就停不下來，不過螃蟹性寒其實不宜多吃，淺嚐味道即可。食用時除了要去除腮、胃、心、腸等臟器外，還要注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用，否則可能會吃出病來。

秋氣燥，宜以潤其燥，建議多喝水、淡茶、果汁飲料、豆漿、牛奶等流質，有效養陰潤燥，彌補損失的陰津。此外可適當吃些辛酸味、甘潤或具有降肺氣功效的蔬菜水果，尤其白蘿蔔、胡蘿蔔等，但不可吃得太飽，以免造成腸胃積滯。

▍衣的養生與禁忌

天氣轉涼、日夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，建議外出時多帶一件薄外套，早晚天氣涼時可及時穿上。

▍住的養生與禁忌

人體在睡眠狀態下，對環境變化的適應能力會稍微降低，容易感冒，因此建議睡覺時要注意保暖，務必用棉被蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

▍行的養生與禁忌

俗話說「春困秋乏」秋季必須保證充足睡眠，才能夠恢復體力，增強免疫力，建議早睡早起，睡好子午覺。

▍育的養生與禁忌

秋分養生宜動不宜靜，動起來才能幫助收養氣血，快走、慢跑既可鍛鍊身體，又能讓人神清氣爽，登高遠眺則可以趕走憂鬱、惆悵等不良情緒。

針對極少運動的老年人，建議剛開始運動時可多做些伸展運動，不僅能收斂心神，還可活絡氣血，全身通體舒暢。

▍樂的養生與禁忌

《素問‧四氣調神大論》：「使志安寧，以緩秋刑。收斂神氣，使秋氣平。無外其志，使肺氣清。」秋分要特別注意情緒問題，因為情緒起伏太大會引起氣血紊亂、失眠，進而對身體造成損害，因此不可憂愁焦慮或情緒激動，特別是不宜大動肝火，應讓情志平和，培養樂觀情緒。