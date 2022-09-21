今天是國際失智症日，根據推估，2050年全球將有1.39億失智人口。台灣失智症協會和國際失智症協會（ADI）共同呼籲，政府應將「失智症診斷後治療、照護和支持」視為基本人權，積極發展失智診斷後照護制度，協助失智家庭在各疾病階段避免陷入照護迷航，釀成照顧悲劇。

國際失智症協會（Alzheimer’s Disease International）發布與麥基爾大學（McGill University)合作的《2022全球失智症報告—診斷後的生活：導航治療、照護和支持》，報告中指出，有計畫的診斷後治療、照護和支持可顯著改善失智者生活品質並盡可能地保持獨立。

國際失智症協會於2022年5月進行全球線上問卷調查，蒐集來自68個國家、近3千筆資料，為了解失智症診斷後的各種經歷、觀點及感受。調查結果指出，眾多失智者表示沒有獲得任何診斷後的支持服務，58％的失智者表示他們在診斷後無專業人員提供建議和導航的協助。

「失智症診斷後治療、照護和支持」是指可改善失智症患者生活品質的多種介入措施，包括藥物和非藥物治療、醫療、照護、日常活動支持、家庭調適、社會包容和喘息等。國際失智症協會認為各國政府應重視此議題並立即改善，為2050年的全球1.39億失智人口做好準備。

目前推估台灣有超過31萬人罹患失智症。台灣失智症協會理事長徐文俊肯定衛生福利部106年起推動「失智照護服務計畫」，迄今建置超過100所「失智共同照護中心」，並設立500多個「失智社區服務據點」。

然而，衛福部預告112年起取消符合長照需求等級2-8級之失智者共同獲得長照A單位及失智共同照護中心個管服務之權利。台灣失智症協會秘書長湯麗玉認為，長照A個管並無法取代失智共同照護中心的角色，衛福部此舉等同限縮使用長照服務的失智家庭獲得失智照護服務的權利。

湯麗玉指出，長照A單位的個案管理師與失智症個案管理師的專業訓練及經驗相異，新制嚴重損害失智家庭權益，強烈建議政府應同等重視失能與失智的照護需求，將失智症個案管理服務制度正規化，促進與長照服務之間的銜接與合作，打造無縫接軌的連續性失智照護服務。