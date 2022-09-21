韓國演員崔宇植過去曾以電影《寄生上流》中金基宇一角走向國際，小狗外型的他之後更以《那年，我們的夏天》一劇，展現出青澀活潑的俏皮可愛，和少年般的活力洋溢，近日於社群平台上曬出精壯手臂照，巨大的反差感連好友朴敘俊都忍不住驚訝。

崔宇植在IG上擁有600多萬名粉絲，也時常和粉絲分享自身的生活。20日貼出一張側面健身照，黑白的畫面中，可見他雙手舉著啞鈴，手臂用力展現二頭肌線條，如此男性魅力爆發的場景，酷似以肌肉著名的演員馬東石。就連好友朴敘俊也留言驚呼，一同合作電視劇《那年，我們的夏天》的演員金聖喆也俏皮回應「這是什麼性感的二頭肌啊。」

崔宇植近日在旅遊實境秀《IN THE SOOP：友情旅行》展現不同於戲劇裡的暖男形象，呆頭呆腦的模樣，呈現5個大男孩朋友間，最為真實的相處模式。綜藝中這些忙碌的大明星們，遠離喧囂和繁複，與最珍惜的「至親」們完成一趟旅程，處處充滿了療癒的氛圍。

與平時乖巧的形象不同，崔宇植之後將出演驚悚漫改劇《殺人者o難堪》。期望他將帶給粉絲們更多的反轉魅力。