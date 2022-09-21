永豐金控揭示企業願景目標為「翻轉金融 共創美好生活 Together a better life.」，舉行「文化大使_誓師大會」活動，金控董事長陳思寬及總經理朱士廷親自參與，與現場234位來自各地員工所組成的文化大使齊聚一堂，準備好接下永豐文化傳承使命，持續將願景使命及五大核心價值觀「樂學好開新」推廣到永豐每個角落，落地深根。

這場誓師大會活動以「棒球」為主題，「熱血應援」為風格，棒球就是一項團隊合作的運動，希望文化傳承就像是一場球賽，大家都有共同目標且一起共享成果，而且參與球賽中球員及觀眾們都能各司其職，相當符合永豐核心價值觀的當責共好，現場也邀請董事長陳思寬及總經理朱士廷進行開球及授證，將棒球傳承給文化大使們，期勉他們成為文化分身，成為一位文化好投手，讓每一位永豐人都能完美擊球。

永豐的文化大使是透過單位主管及同事所共同推薦，具備熱情、積極、願意付出的特質，他們不僅擔任單位要角，同時間肩負起文化推廣的任務。永豐願景與文化推動不是少數人可以完成，未來文化活動都將仰賴於文化大使的號召及參與推廣，讓永豐文化達到遍地開花，落地生根。

文化推動是長期與持續的工作，希望永豐在邁向百年里程碑之際，透過文化支持企業走得更遠，也讓永豐人了解文化對於企業及個人的影響及重要性，未來每位永豐人都能運用在工作上，同時也讓客戶能夠感受到永豐企業文化的傳遞，共同實現我們的願景，讓永豐持續成長茁壯，共創美好生活，togethera better life。