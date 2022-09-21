總統蔡英文到東里車站勘災，縣長徐榛蔚提出鐵路中斷期間需求，立委傅崐萁也希望中央重視，左為交通部長王國材。（王志偉攝）

台東芮氏6.8強震，花蓮台東150公里鐵路已中斷，目前靠類火車公車接駁，台鐵檢視有11處軌道錯區，其中新秀姑巒溪等3座橋梁受損嚴重，需耗時6個月才能搶通，總統蔡英文下午到東里車站勘災聽取簡報，交通部長王國材表示，逐步分段搶通到新秀姑巒溪橋的兩端，到本月底只剩玉里、富里近19公里這段，需要搭類火車接駁，蔡英文指示傾全力讓生活趕快恢復正常，回應縣府提出多派接駁車方便民眾搭乘轉接。

花蓮富里東里車站月台倒塌、列車傾斜，蔡英文下午到現場勘災，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁陪同聽取簡報；台鐵局長杜微表示，台鐵花東線從兩端同步搶做，預計明天把台東到富里這段搶通，可開始開行鐵路列車，北邊從花蓮到鳳林同樣也是搶通，可開行鐵路列車，其中新秀姑巒溪橋受損比較嚴重，這段預計9月30日只再繼續往前推進搶通到玉里，就剩玉里、富里間比較麻煩。

交通部長王國材表示，這次地震東線鐵路有11處軌道錯區，本月25日全部鐵道都會恢復原來的樣貌，現在比較關鍵是3座橋梁，復原約需1個月以上，經過技師鑑定，包括萬里溪橋、客城二號橋預計月底可完工。

王國材說，東里站北邊的新秀姑巒溪橋比較嚴重，因上部結構是橫移1公尺左右，經技師鑑定需要6個月時間，為了確保下階段如何做，除了專業技師意見，公總團隊也加入到現場查看，如果可以加快，會儘速把握時間，恢復通行。

王國材也確認，剛剛杜微局長提到，全程通車關鍵點是新秀姑巒溪橋，現在花東停駛區間150.8公里，到本月底只剩玉里、富里近19公里這段，就變短程接駁，以後要到台東，到玉里站就轉到富里站，用這種方式接駁，時間就變很短，這部分台鐵準備好，希望能無縫接軌。

縣長徐榛蔚表示，鐵路中斷搭乘類火車，但班次少也有延誤，希望協助多加班次，王國材表示，從今天開始，已經加發花蓮、玉里、台東直達車增24班，原本1小時1班縮短為半小時，視現場旅客狀況隨時加班。

蔡英文表示，「花蓮的災損確實比我們外界想像更嚴重」，鐵道的修復從北段、南段兩邊開始修起，希望到月底可以把鐵道縮短到18.多公里，新秀姑巒溪橋確實是挑戰，希望交通報組技術團隊協助台鐵局，儘速完成橋樑結構鑑定分析，提出後續修復計畫，這是全線通車關鍵中的關鍵。

蔡英文回應縣府要求，類火車接駁能夠更頻繁一點，直達車多一點，這部分蘇貞昌院長勘災時已經有交代，讓民眾上班更方便，讓民眾生活趕快回歸正常。