由觀光局推動的「台灣好行」，目前有65條路線，當中「大鵬灣琉球線」猶如黑馬，啟航至今僅2年，乘載量已在今年7月躍升第6名。（謝佳潾攝）

由觀光局推動的「台灣好行」，目前全台有65條路線，當中「大鵬灣琉球線」猶如黑馬，啟航至今僅2年，乘載量已在今年7月躍升第6名，即使暑假過後、假日加班車照開，鵬管處透露，待東港與琉球民宿業者再齊力宣傳，成績更可觀。

據觀光局統計，「大鵬灣琉球線」自2020年9月啟航後，因遇上疫情，每月乘載量約僅2000至4000人不等，去年三級警戒時，每月乘客人數更是僅剩3、400人，不過隨著疫情趨緩，乘客有逐月增加趨勢，今年7月達1萬1139人，成為65條路線中第6名，8月還破1萬2000人。

再據鵬管處統計，「大鵬灣琉球線」每天有30班車，今年暑假7、8月都加開到41班車，而暑假過後、假日加班車照開，鵬管處分析，平日乘載量也許有差，但假日仍維持在高峰，評估之後每月乘載量要突破4、5000人不是問題。

「後勢看好！」對此成績，鵬管處處長許主龍樂道，這條路線潛力無窮，因為乘客主要是去小琉球的遊客，以小琉球受歡迎的程度來看，這路線的乘載量只會增不會減，還有望帶動大鵬灣的遊客潮，14分鐘的車程就能到濱灣碼頭、再7分鐘到大鵬灣遊客中心。

但許主龍也不諱言道，進步空間還很大，近日管處輔導民宿業者時，發現業者在大眾運輸的宣傳上還沒有很全面，小琉球有別於其他觀光景點，遊客的旅遊資訊多是仰賴民宿業者，其中包含交通資訊，所以若請民宿業者再齊力宣傳，效果一定更好。

廖姓遊客說，年輕人搭大眾運輸經濟實惠，時間也能掌握，是很棒的選擇。而在東琉線碼頭對面經營伴手禮店的劉姓業者指出，以前會有很多白牌車在碼頭前攬客、搶客，衍生不少亂象，但自從「大鵬灣琉球線」上路後，碼頭門面乾淨很多，遊客搭車安全又少了許多紛擾，不過從與上門消費的遊客交談中發現，還是有很多人不知道這條線，又或是攜家帶眷的都稱不方便搭乘。

鵬管處遊憩課也從搭乘數據中發現乘客多為年輕人，因此特別推出「橘世代優惠套票」，凡50歲以上購買者免費贈送500元福袋，袋中裝滿東港伴手禮，盼藉此拓展不一樣的客群。