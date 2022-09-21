80多歲退休老師在運動指導員指導下使用智能健身器材訓練肌力。（廖素慧攝）

寶智大樓「不老活力中心」嘉西館銀髮健身俱樂部有智能健身器材。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠參觀寶智大樓「西區社區公共托育家園」。（廖素慧攝）

嘉義市老幼共融示範中心「寶智綜合服務園區」21日揭幕，有不老活力中心銀髮健身俱樂部、西區社區公共托育家園，65歲以上可去運動健身，0至2歲嬰幼兒則可托育，市府表示，有12個托育名額，20人登記，弱勢家庭優先，其餘名額於22日上午9時辦理抽籤。

市府社會處林家緯指出，市府獲得國有財產署無償撥用位於友愛路、德安街口的原保智大樓，再獲前瞻基礎建設計畫經費修繕，擴建無障礙電梯設施、改善水電等線路，服務老幼，因而將這棟樓改名為「寶智大樓」，修繕費用來自中央補助及市府自籌款共1879萬1000元。

市府委託弘道老人福利基金會開辦對於銀髮族「銀寶」的服務，有嘉義市橘世代生涯發展中心、嘉西社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、不老活力中心嘉西館銀髮健身俱樂部等服務。

不老活力中心嘉西館是嘉義市第5處銀髮健身俱樂部，市府衛生局爭取國健署經費補助，引進專為長者設計的AI人工智慧健身設備，由運動指導員指導，客製化精準有效的運動訓練，促進肌力、肌耐力以及柔軟度，鼓勵銀髮族來健身、多與社會接軌，延緩老化。

西區社區公共托育家園委由嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會提供「幼寶」的服務，提供0到2歲嬰幼兒公共化托育服務，小班制，師生比1比3，有12個名額，10月3日開學，已有弱勢家庭優先登記錄取。

市長黃敏惠表示，「寶智大樓」啟用代表嘉義市打造「長幼共融、世代宜居」城市再邁進一步，希望長輩常到「不老活力中心」運動健身，年輕人把孩子托育給公共托育家園，安心就業、拚經濟。