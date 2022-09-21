政治人物論文抄襲風波，方興未艾，擁有英國教育碩、博士學位的縣議員參選人簡千翔，秀出畢業證書和證明文件，證明自己貨真價實；他也強調，學歷高低不重要，但是不能有欺騙的行為，選民要睜大眼睛檢視參選人的誠信。

簡千翔登記參選南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）議員，也是全縣學歷最高的議員參選人；就在各地參選人學歷風波不斷之際，簡千翔拿出英國碩士和英國博士學歷的畢業證書，及由外交部認證過的相關證明文件，並且開箱秀出原版的碩士和博士論文原稿。

簡千翔表示，學歷高低其實不重要，但是如果是以欺騙的行為取得學位，可想而知那個人的人格需要被大家檢討；而一個真正願意腳踏實地做事的人，也不會以代寫或抄襲，完成自己分內應該要完成的學業，換句話說，如果參選人是那樣的人格，用那樣的方式做事，台灣民主不可能會進步，也沒有未來，希望選民要睜大眼睛，好好深思這個問題，謹慎地投下自己的一票。

因為留學英國的教育博士背景，簡千翔非常關心教育，希望在南投推動雙語教育，給孩子最好的、讓年輕人放心把孩子留在南投求學， 因此，他要推動國中、小學雙語教育，強化線上教學及配套措施，爭取設置國民運動中心與親子共融公園，並且加強關懷流浪貓狗實踐生命教育。

簡千翔認為，要讓年輕人留在南投，就要設置低汙染的工業區，增加工作機會，並且興建青年住宅、托育中心，讓年輕人能夠安居樂業，沒有後顧之憂。