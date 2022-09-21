國考兩次落榜，男子無預警刺殺祖父母。(警方提供)

屏東縣屏東市1名23歲王姓男子經國家考試2次落榜，在心情低落且厭世情緒下，王男持美工刀刺殺祖父母及大伯，3人分別臉部、胸、頸等身體多處穿刺傷，所幸送醫後無生命危險，警方即時將人逮捕，檢方訊後向法院聲押獲准。

檢警調查發現，王男長期因病所困及準備考試壓力大而深感厭世，又因同住家中長者年邁多病、乏人照料，8月初即有殺害祖父母及伯父後再輕生念頭，並預先於文具行購罝美工刀3把，準備作為殺人犯罪工具。

20日上午10時許，趁其他家人外出工作或上學後，僅祖父母及大伯3名長輩在家，竟將美工刀及家中取得剪刀藏放於褲子口袋，先至一樓客廳，持刀剪刺殺祖母臉、頸、胸部等處，待她倒地後，又前往一樓臥室，持刀、剪刺殺在床上睡覺大伯，再轉而刺殺身體癱瘓坐在臥室椅子的祖父。

3人均大量失血且受有身體多處多重撕裂傷、穿刺傷，祖母趁機逃出屋外報警，經屏東警分局員警及時到場制服王男，並將3人送醫急救。檢察官複訊後認為王男所涉殺害直系尊親屬及三親等旁系血親家庭成員未遂罪嫌重大，並有逃亡、湮滅、勾串之虞，為確保其家庭成員生命、身體安全，經向屏東地院聲請羈押獲准。

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