31歲韓國女星林珍兒（NaNa／임진아）出道前曾參加2009年亞洲超級模特兒大賽，後加入偶像女團After school，冷豔外表受到許多粉絲喜愛，多才多藝的她還是持有專業證照的化妝師，且兩度被美國電影評論網站「TC Candler」評選為全球第一美，近日她現身電影發布會，沒想到身上卻多了許多「刺青」，讓外界目瞪口呆。

林珍兒昨（20日）出席即將上映的電影《自白》發布會，擁有171高䠷身材的她，穿著桃心領黑色短裙，搭配水鑽珠寶與高跟鞋，長髮自然披肩，大地色系的裸妝呈現高冷女神氣質，身材比例超級好，一雙逆天長腿更是吸睛，不過最引人注意的是林珍兒身上多了許多刺青，對女藝人來說刺青反而是減分，還有可能限制之後的戲路和影響觀眾的印象，掀起許多網友熱議。

從肩膀到手臂上能看見許多紋身圖案，有蜘蛛網、蝙蝠俠等等圖案，葉子圖案的紋身一路蔓延到事業線，連背後和小腿後也有，左腿上有一隻倒過來的蝴蝶，右腿有一條很明顯的黑線，幾乎全身都能看到紋身圖樣，讓許多網友驚呆，雖然她沒解釋是人體彩繪還是真的刺青，不過很有個性的新造型立刻吸引眾人目光，在網上表示「刺不刺都很美」、「跟在橙子焦糖時期差超多呀」、「好有型」，也有粉絲表示不贊同「她瘋了嗎？」、「越來越奇怪了」、「為什麼要刺成這樣」。

電影《自白》改編西班牙燒腦電影《佈局》，講述飾演男主角俞敏浩的蘇志燮，昏迷後在旅館醒來，發現旁邊倒著外遇對象，由林珍兒演的金世熙，而他是唯一的嫌疑犯。林珍兒說跟男神合作感到相當容易，不過因拍戲過程長期處於不安緊張的狀態，所以常拍到肌肉痠痛。