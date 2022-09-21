基隆市教育處21日赴基隆市議會進行業務報告，多位基隆市議員都詢問基隆市田徑場的工程延宕問題，教育處處長杜國正表示，經過行政院公共工程委員會的協調，基隆市府將於本周與廠商完成議價，並嚴格要求廠商的施作及工程進度，若一切順利，預計將於113年6月完工。

杜國正表示，市立田徑場工程因為廠商與監造之間的爭議，造成工程延宕、市府權益受損，原本市府有意與廠商解決，並通報工程會。8月22日，工程會副主委介入協調，希望基隆市府能夠在考量疫情及原物料價格上漲等因素，重新給廠商機會。

杜國正指出，工程會提出三個前提，首先要求市府與廠商重新進行議價，並要求廠商盡快復工，第三點則是要求基隆市府契約變更程序盡快進行。杜國正表示，若三個前提廠商未能滿足市府的要求，市府有權中止契約、重新發包。預計本周年將完成與廠商議價的程序。

至於與廠商議價完成後，市府也同時要求廠商必須提出趕工計畫，市府將依計畫嚴格要求廠商的施工進度及內容。議員也提到關於近來原物料價格高漲，是否會影響到田徑場的最終造價。杜國正表示，與廠商簽訂的契約均依工程會範本擬定，會依物價指數調整，有完整機制確保。

另一方面，市府提出的議價金額也已經建築師公會及營造公會確認是否合理。若一切都順利進行，杜國正表示，市立田徑場預計將於民國113年6月完工。