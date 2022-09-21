蔡英文總統21日下午視察台東縣池上鄉萬安國小地震受損情形。（蔡旻妤攝）

蔡英文總統21日下午視察台東縣池上鄉萬安國小地震受損情形。（蔡旻妤攝）

蔡英文總統21日下午視察台東縣池上鄉萬安國小地震受損情形。（蔡旻妤攝）

蔡英文總統21日下午視察台東縣池上鄉萬安國小地震受損情形，她表示，會將學校災損一一處理，但不僅僅是讓受損的建物恢復原狀，也希望讓建物韌性更強，「要處理就徹底一點」，她說，畢竟台灣是屬於多地震的地方，若下次地震又來的話，建物才可以撐得住。

蔡英文抵達後，首先聽取萬安國小校長鄭漢文簡報並視察校園受損情形。她表示，今日行程從花蓮開始，剛才有視察玉里高中，而萬安國小校長所提出的災損問題與花蓮情況類似。

強震影響，花蓮玉里到台東鐵路中斷，其中新秀姑巒溪橋修復需半年以上，影響東部交通，台東縣長饒慶鈴、立法委員劉櫂豪也到場說明情形，分別提出請民航局常態加開飛機班次、飛機量能加大、增開南迴鐵路車次及交通補貼等解決方案。

蔡英文回應，對於剛才劉委員跟饒縣長提出來的方案，我們會帶回去討論。她說，玉里到富里之間大約有19公里（指鐵路），這確實是一個困難的地方，目前交通部因應方案是開接駁車，希望能夠更配合乘客需求。

針對民宅災損部分，蔡英文也請饒慶鈴、劉櫂豪深入了解民宅受害情形，讓中央政府能夠進一步知道這一次的地震，對於台東地區的民宅有多少程度的災損，讓中央能夠尋找相關的資源與協助。