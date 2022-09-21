桃園市動保處委託外包廠商挑選親人的犬隻，撰寫臉書送養文加以推廣。（圖取自桃園市動保處臉書粉專／陳夢茹桃園傳真）

桃園市動物保護教育園區位處較偏遠的新屋區，目前犬隻收容量近700隻已達上限，貓的收容量則約150隻，動保處為促進認養率，於園區官網及臉書粉專發佈認養資訊，不過臉書粉專的認養文卻被指出，犬貓早已送養，認養文卻在幾個月後才發出，不斷接到民眾詢問，直呼審核行政效率太差，對此動保局回應，已與外包廠商溝通加速流程。

有志工表示，動保處利用臉書撰寫送養文立意良善，不過時效性需要加強，有些犬、貓早在3月份入園，臉書的送養文卻延遲好幾個月才發出，使得不知情的民眾不斷打電話到收容所詢問，一查之下發現早已送養，直呼貼文審查要好幾個月，行政效率差。

動保處長王得吉說，市內犬貓送養管道分為園區官網及臉書粉專，園區官網會有所有入園且已開放認養犬貓的資訊，而臉書粉專則是委託外包廠商挑選親人、和善的犬貓，先互動後再撰寫貼文，最後經動保處審核後PO網加以推廣。

王得吉坦言，外包廠商在撰寫送養貼文前會先與犬貓相處一段時間、培養感情，從中了解犬貓特性，進而寫出有感情的送養文，提升送養率，不過從犬貓入園、被廠商挑中、培養感情、撰寫貼文到最後審核會經過一段時間，導致送養文延遲發出，已與廠商討論會加速流程，送養文發出前也會再三確認犬貓是否還在園內。

王得吉另提及，近期因平鎮、觀音2大事件有近100隻犬隻入園，達收容上限，急需消化大批犬隻，觀音事件的犬隻已入園近2周，全已做過絕育，不過因體型仍偏瘦，還需觀察1周再評估開放認養，平鎮事件的犬隻則須待全數絕育後便會開放認養。