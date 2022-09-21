九合一選舉倒數66天，民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營公布第二支競選CF，以「台中，您好嗎」為主題，透過影像呈現台中市3年多來的情況，藉以抨擊市政停滯，呼籲選民支持行動派的蔡其昌。台中市府反擊表示，台中市在各項調查中都是最宜居城市，不評論參選人的競選影片。

蔡其昌第二支競選影片，開頭以黑白色調呈現台中市街頭景象，佐以心疼口吻的配音說出「台中，你這幾年好嗎？」主題，接著點出空氣沒換新、交通不好、虐嬰事件頻傳、治安亮紅燈等，批盧秀燕只會道歉、看不到大建設亮點。

出席CF發布記者會的立委林靜儀、莊競程表示，民眾4年前相信盧秀燕改善空品的政見，但除了剛上任時的谷關空氣瓶，連中火以燃氣換燃煤都遭到政治杯葛，害民眾多吸1年多髒空氣；盧市府任內虐童案不斷發生，讓「守護台中」淪為口號，成為只會道歉的失格市長。

立委黃國書、張廖萬堅及何欣純則說，台中市府總預算達2300多億，卻在縣市施政滿意度調查排名第17，是台中史上最低的施政滿意度排名，比爆出弊案的宜蘭縣長林姿妙還差，國民黨還敢說她是最強母雞？盧市府宣稱「開不了工的要開工」，但細數霧峰行政大樓、大肚和美大橋、巨蛋等重要建設都流標，盧竟還嗆「立委無力」，最無力的其實是盧秀燕市長。

蔡陣營呼籲，民眾應支持有行動力的蔡其昌，讓市政不要再停頓。

台中市府表示，根據歷來不同的民意調查顯示，市民認為台中是個幸福城市，並具有光榮感，也是最宜居的城市之一，市府會為市民努力推動好生活；至於對候選人的競選影片，市府沒有評論。