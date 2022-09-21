每到假日，你最喜歡做什麼事？趁休假時，不妨暫時將課業或工作中的煩惱與疲憊放一邊，給自己一個遠離塵囂的機會吧！位於桃園的石門水庫，週末假日時總會湧入人潮，無論是賞花、搭船遊湖、熱氣球嘉年華還是活魚三吃，根據不同季節，玩法各不相同。而藏於這個熱鬧的景點，有一棟紅磚老屋靜靜地佇立於此，用好茶、咖啡和私房點心，為旅人安撫躁動的心。

藏於石門水庫的秘境茶屋

「石坪茶屋」開業超過二十載，就座落於石門水庫變電所員工出入口旁，相較於風景區來說這裡的人煙稀少，偶爾有人走過或有車經過，然而卻鮮少有人駐足。儘管如此，石坪茶屋的老闆仍一副怡然自得的模樣，當我們踏進店內時，便笑著問說：「你們，是不是看過網路的文章才來的？」或許最近多了不少陌生臉孔吧！

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

用老物品沉澱出懷舊美感

老闆氣定神閒，似乎達到了茶道的境界，而他其實本身是茶商，當時整修這棟超過一甲子屋齡的老屋時，並沒有改變太多結構的部分，二樓牆面上貼著好多張石門水庫建造時期和改造茶屋的老照片，並以黑膠唱片等從老家帶來的老東西作為裝飾，歲月的痕跡使店內充滿舒適懷舊的情調。

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

正宗台味咖啡館

至於餐點的部分，石坪茶屋提供高山烏龍茶、日月潭紅茶等沖泡壺，還有拿鐵、曼巴咖啡和台啤、珍珠奶茶、香桔檸檬等台式古早味飲品，點心的部分有滷豆乾、滷花生、現烤鬆餅、烤魷魚，而我們造訪時因為已經吃過午餐，所以選擇鮮奶布丁和起司蛋糕。由老闆親手製作的起司蛋糕，帶點檸檬酸氣，搭配茶和咖啡超對味；而手工布丁，口感則是水嫩且帶有奶香，相信大朋友小朋友都會喜歡！

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

呼吸被綠意簇擁的芬多精

若是天氣不錯的話，建議可以選擇在戶外區用餐，旁邊就是一個小庭院的空間，環境清幽高雅，還被一片綠意圍繞。稍微繞點路，讓自己置身於大自然之中，喝茶聊聊天，頓時有種身在古代客棧的錯覺，忘卻所有的煩憂。提醒自己下次回訪時，要點客人吃過都讚不絕口的私房炭烤牛肋條，品嚐老闆沏茶之外的好廚藝！

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）

（圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu）