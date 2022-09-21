席捲中國大陸的爛尾樓停貸潮據報繼續惡化，在北京下令全力「保交樓」約2個月後，許多停工建案仍無重新開工的跡象，加入抵制行動的買家有增無減。

路透社報導，中央政府一聲令下，各地監管機構爭先恐後為業主提供長達半年的還款寬限期，並承諾加快建設，但仍有許多停擺建案未重新開工，不少地方政府也未提出明確政策。據軟體開發平台GitHub上由爛尾樓買家共同建立的清單，截至本月中旬，共342個爛尾樓的買家加入抵制，較7月時319個略增。

消息人士稱，北京已設立一個約440億美元的救助基金和290億美元的專項貸款，用於解決爛尾問題，然而這些資金可能需要一段時間才能發揮作用。多名爛尾樓買家向路透社表示，在遲遲未開工的情形下，貸款還款寬限期一步步逼近，如果半年後仍未復工，他們將直接停止支付所有款項。

在之前宣布「大幹30天」確保全市復工的鄭州，一名化名Ashley的買方稱，她的公寓已恢復施工，但只有少數人在工作，她認為這只不過是政府安撫業主的舉動。事實上，鄭州市政府已多次取消與買方的會議，還警告他們不要試圖前往北京陳情，她本人曾一日內收到當地警方15次警告電話。

另一名買了恒大在合肥某建案的買方則稱，該建案本應前年交屋，雖然8月底恢復部分施工，但現場僅20名工人。如看不到實質成果，他們將會去北京抗議。