國民黨桃園市長候選人張善政今（21）日開記者會說明農委會研究案爭議，強調受限保密條款，一直到9月16日農委會記者會後，才算獲得公開說明的許可。臉書粉專《Tpoc台灣議題研究中心》今日表示，過去張善政不斷稱因和農委會有終身保密條款，因此無法對外說明細節，選民卻對他的持續「避戰」感到不耐，導致張善政的得票率預估從45.5%驟降至41.5%，下降了4個百分點。

臉書粉專《Tpoc台灣議題研究中心》指出，根據其選情預測網站的桃園市長得票率預估數字，張善政支持度連續兩天下探中，9月18日張善政45.5%、鄭運鵬36.4%、鄭寶清10%、賴香伶8.1%；9月19日張善政42.5%、鄭運鵬38.1%、鄭寶清11.1%、賴香伶8.3%；9月20日張善政41.5%、鄭運鵬38.9%、鄭寶清11.7%、賴香伶7.9%。

這三日的數據可以看到，過去張善政不斷稱因和農委會有終身保密條款，因此無法對外說明細節，然而他自認民調領先能夠以逸待勞，選民卻對他的持續「避戰」感到不耐，根據得票率預測結果，農委會16日認定張善政報告「有疑義」後，壓力轉到張頭上，爾後他的得票率預估從45.5%驟降至41.5%，下降了4個百分點。

Tpoc更表示，張善政陷入抄襲爭議已將近1個月，然而今日的「首度」澄清記者會，就是把過去幾周媒體已經披露出來的東西做了整理，甚至記者會中所喊的「我跟林智堅不一樣」，都與昨日民眾黨新竹市長候選人高虹安記者會所講內容雷同；「你要相信宏碁，還是相信陳吉仲？」也是引用近日網路流行語，實在了無新意。

Tpoc也坦言，因此網路輿情對張善政今日記者會表現並不埋單，數據指出，張善政截至今日下午1點前，網路正面聲量255則、負面聲量685則，負評大於正評，網路好感度只有0.37。

最後，Tpoc認為，選舉本是各陣營間透過多次的相互攻防，讓選民得以檢驗候選人能力與人格，「抄襲」成為本次選舉的大熱門，張善政持續閃躲避戰，無疑讓選民失去認識候選人的機會，無怪乎選民耐心被消耗殆盡，導致張的預估得票率下跌、負面聲量飆高。