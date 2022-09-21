東明社宅一住戶因地震多處牆壁龜裂。（李明賢提供／楊亞璇台北傳真）

東明社宅一住戶因地震多處牆壁龜裂。（李明賢提供／楊亞璇台北傳真）

東明社宅一住戶因地震多處牆壁龜裂。（李明賢提供／楊亞璇台北傳真）

東明社宅一住戶因地震多處牆壁龜裂。（李明賢提供／楊亞璇台北傳真）

台東池上18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地強震。台北市議員李明賢接獲陳情，有東明社宅住戶指出，經過地震過後，住宅內部發生牆壁龜裂情形，讓住戶膽戰心驚，呼籲北市府清查、即時補強。北市府都市發展局表示，為水泥纖維板之間的接縫之間裂開，非結構體裂縫，無安全疑慮，現仍在營造廠保固期內，將與住戶約時間修復。

東明社宅基地位於北市南港區，面積合計約為8348平方公尺，鄰近三鐵共構的南港車站，區位條件良好，共計700戶。但李明賢接獲東明社宅住戶陳情，指經過地震過後，住宅內部發生牆壁龜裂情形，尤其是門框周遭裂縫很多，住戶家中有小孩，不免擔心房屋結構是否受損，住戶膽戰心驚。

北市副市長彭振聲2019年曾表示，北市社會住宅在發生重大災害時也要能轉為防災、救災基地，社會住宅建築物耐震用途係數(I值)更一律要求達1.25，高於一般建築物耐震用途係數1.0，使耐震能力提高至6級地震。李明賢認為，雖說北市社宅皆有耐震標章，即使建物本身結構未受損，但住戶仍無法安心，呼籲市府應清查裂縫狀況，受損部份即時補強。

都發局住宅工程科長張裕隆說，室內內部並非磚牆或RC牆，而是採用輕隔間，水泥纖維板之間的接縫因搖晃產生裂縫，並不是支撐結構重量的結構體出現裂縫，也有找專家學者確認，無安全疑慮，只要修補即可，由於東明社宅在營造廠保固範圍內，現在正在聯絡住戶，將配合住戶時間修復。

張裕隆說，目前僅有東明社宅1戶反映牆壁龜裂，北市其他社宅也未接獲災情，社會住宅在設計時有考量到耐震，也有取得耐震標章，並聽過相關單位審查，採取比較強的1.25係數，較一般建築安全。