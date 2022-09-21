文化大學今(21)日舉行第9任校長交接暨就職典禮，在董事長陳泰然監交下，新任校長王子奇從代理校長王淑音手中接過印信。王子奇以「梧高鳳必至、花香蝶自來」，期勉全體教職員生共同努力，將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。

王子奇在致詞時表示，「身為華岡人、一生華岡魂」，在面臨少子化浪潮的此時此刻，願勇於承擔並全力以赴。

王子奇提到，文大至今已達28萬名校友，未來將致力營造文大「成為校友第2個家」，而文大教學與研究均有傑出成果，財務制度健全，希望在此基礎上，將文大打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」。

王子奇並以尼采「受苦的人沒有悲觀的權利」一語，期勉文大全體教職員生必須奮起，因為懷憂喪志從來不是解決問題的良方，並強調未來將扮演整合者而不是整頓者的角色，依據「凝聚共識」、「整合資源」、「建立制度」、「落實管考」等4個基本方針，期能在最短時間解決文大長期以來的學生宿舍、交通、餐食等基本問題。