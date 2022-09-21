為求完美符合角色，張曼玉主動剃掉眉毛，畫上細長彎月眉型。（甲上提供）

由王家衛執導、梁朝偉和張曼玉主演的《花樣年華》上周末才在台上映，全台票房突破130萬，同樣由張曼玉主演另一部華語經典《阮玲玉》30周年紀念「4K修復導演版」接力登場。

該片故事描述21世紀一代影星阮玲玉的故事，阮玲玉16歲踏入影壇，短短9年間演出29部電影，成為當時影壇巨星；然而她在3個男人張達民、唐季珊、蔡楚生之間的感情關係，也成為所有媒體和影迷們關注焦點，這些新聞讓她萬分痛苦煎熬，最終在1935年3月8日阮玲玉在遺書上寫著「人言可畏」後服安眠藥自盡，年僅24歲即紅顏早逝，一生起落讓人不勝唏噓。

《阮玲玉》是由最會刻劃女人故事，憑藉《胭脂扣》、《三個女人的故事》、《藍宇》等電影獲得國際肯定的金獎導演關錦鵬執導，張曼玉、秦漢、梁家輝、吳啟華及葉童、劉嘉玲、李子雄主演，他曾經提到：「原本我想找梅艷芳主演《阮玲玉》，因為她不想到大陸拍戲，但那時劇組已經在上海搭設場景了，我就跟她說我們像男女朋友和平分手了，結果才找到張曼玉演出。」

而當張曼玉接到這個角色，不僅為阮玲玉的故事深深著迷，為了演好這個角色，不惜首度剃眉演出，原來張曼玉覺得自己眉毛太粗，和細長彎月眉的阮玲玉不一樣，於是決定將自己的眉毛剃掉來詮釋，她並反覆觀看阮玲玉演出的早期影片，每天穿高領旗袍及高跟鞋模仿她的神韻和姿態，精心苦練磨成精湛演技。

張曼玉最後以此片奪下金馬獎最佳女主角、柏林影展最佳女演員銀熊獎、香港電影金像獎最佳女主角，以及芝加哥影展最佳女演員銀雨果獎等殊榮，更成為華語影壇獲獎次數名列前茅的女演員。《阮玲玉》4K修復導演版將於9月30日首度在台上映。

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