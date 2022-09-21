疫後拚經濟！為協助企業把握線上商機，新北市經發局自10月份起推出「電商進化論 策略實戰班」，共有三大學程、六大主題課程，即日起開放報名，每堂課程只開放250人報名，額滿為止，提供企業多面向、多領域、多層次的學習內容，加強產業競爭力。

今年度新北電商學院以過往輔導經驗為基礎，開設更廣域的培訓課程，課程將於10月13日至11月17日透過互動式線上直播模式進行。(圖／新北市政府提供)

近年數位科技興起，未來需思考的已不是單一通路的銷售，電子商務平台將是各行各業必修的課題，同時也是企業發展過程重要關鍵。為此經發局於今(111)年7月26日辦理「新北市微型店家輔導資源說明會」，匯集中央及地方輔導資源，透過「臺灣雲市集補助計畫」、「新北嚴選」、「新北引領數位轉型應用計畫」及「新北電商學院輔導」，協助業者提升品牌知名度，攜手走向數位轉型的路上！

經發局長何怡明表示，自2020年疫情開始後即成立「新北電商學院」，共辦理36堂培訓課程，課程總參與超過2,000人次，計畫期間內有效提升參與企業37.5%營業額，許多企業皆給予正向回饋。其中香帥蛋糕創辦人王志德表示，透過課程培訓讓公司團隊在電商操作上更為靈活，對於新的行銷手法有不一樣的認識。台灣司麥爾食品總經理蔡興昌表示，藉由實作練習更能瞭解網路數據中流量所帶來的意義，並採取相對等的行銷策略跟產品的開發。新北市組成專業顧問團的堅實師資，提供實用電商技巧及專業顧問諮詢，讓企業從0到1、從實體到線上、從基礎到進階，以最實在的電商輔導資源，帶領新北企業挖掘新商機。

今年度新北電商學院以過往輔導經驗為基礎，開設更廣域的培訓課程，針對電商「基礎佈局」、「進階引流」、「新創／文創輔導」三大學程開設六大主題課，包含電商發展走向、營銷規劃、社群經營、GA廣告投放、數據分析、文創產業電商銷售心法，以互動式線上直播方式，協助各電商發展程度的微、中小企業，能跟上大環境快速變化外，電商的全觀概念及精準行銷策略，並靈活運用在各產業模式上，拓展產業新商機與發揮潛在優勢。除課程外，更有專業的顧問諮詢，能解決企業在電商發展的根本問題，從體質、策略開始重新蛻變。

新北電商學院課程共有6堂課，每堂名額250名，即日起開放線上報名，額滿為止。(圖／新北市政府提供)

新北電商學院課程共有6堂課，每堂名額250名，即日起開放線上報名，額滿為止。課程將於10月13日至11月17日透過互動式線上直播模式進行，詳細課程資訊與其他輔導資源，可至新北電商學院官網，或撥打諮詢專線(02)2581-3521分機611。未來新北市亦持續推動企業電子商務轉型，相關訊息、服務與活動，請關注新北電商學院及「來趣新北金發局」FB粉絲頁訊息，企業轉型電商的路上，新北陪您一起成長。（新北市政府經發局廣告）