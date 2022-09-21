隨著時代演變，資訊傳播速度逐漸加快，民眾學習需求日益增加，台灣寬霖關懷協會懷抱著「注入全齡化學習資源」的想法，帶領其他具共同理念之民間組織成立高雄市民大學，並於21日在高雄市立忠孝國中伴隨爺爺奶奶的舞蹈熱鬧揭牌。

高雄市民大學作為由民間自發成立地學習據點，未來能為市民提供更多樣化的課程，並規劃成立網站平台，以「終身學習」、「知性感恩邁進」、「高雄共榮發展」為主軸，逐步充實並豐富學習資源，同時接軌新世代多樣性的學習型態，也將研發豐富、多元的線上學習課程，實現智慧學習。

首任市民大學的代表許玉容致詞時表示，市民朋友是驅動高雄城市進步最重要的核心，市民大學即是扮演動能，與所有市民朋友一同透過學習，認識高雄，並與高雄進步。同時也希望透過以知足、感恩為基礎的課程，讓學習者勇於追求人生的價值，用自己的能力創造更美好的存在，藉此促動更具活力與動能的城市。讓市民朋友能因強壯自己、幫助別人、活得快樂；並贏得知足、感恩、進步的人生。

許智傑立法委員應邀出席時特別表示，向城市學習、向自然學習、向萬物學習，一直是他一路來的理念，歡迎也推薦市民朋友一起來學習，讓高雄市民大學成為驅動高雄進步的力量之一，共同實現生命價值。

高雄市教育局長謝文斌表示，隨著社會多元化的發展，每個人在一生中可能面臨多次生涯轉變，終身學習成為個人適應生活與工作的重要課題，高雄市教育局原本即有7所社區大學、39所樂齡中心、3所新住民學習中心、市民學苑等課程，民眾接受教育與學習的需求與日俱增，未來市民大學加入能為高雄市多元終身教育帶來豐富多元的色彩。