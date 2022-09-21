8日北韓建政74周年慶典活動上，北韓官媒特寫1名神秘女孩，讓外界猜測可能是金正恩的女兒或金氏家族成員。

北韓8日起連2天舉行建政74周年慶祝活動，8日晚間的學生表演活動上，北韓官媒不尋常地2次拉近鏡頭、特寫一名短髮女孩，特寫時間甚至長達10秒，鏡頭更拍下最高領導人金正恩、妹妹金與正等人癡笑、跟著音樂拍手的畫面，李雪主也上前迎接女孩，外界紛紛猜測短髮蘿莉可能是金正恩的女兒或金氏家族成員。

外傳金正恩與李雪主育有3名子女，其中一名女兒叫金朱愛，現年9歲，不過北韓從未證實消息，也未公開過金正恩子女的長相。

北韓8日起連續2天舉行建政74周年慶祝活動。（圖／路透社）

南韓《東亞日報》報導，北韓8日起連續2天在平壤萬壽台舉行建政74周年慶祝活動，8日晚間金正恩偕李雪主、金與正等出席活動，其中一項活動是兒童合奏及合唱表演，不過北韓官媒的鏡頭卻引發外界想像。

畫面顯示舞台上站了2排穿著制服、童軍服的男孩、女孩，他們手上揮舞北韓國旗，露出笑容歡唱。不過朝鮮中央電視台的鏡頭卻特別聚焦一名短髮女孩，中國大陸一名北韓專家在微信公眾號撰文稱，北韓官媒對這場活動的報導約4分鐘，4分鐘內這名神秘女孩就被拍到4次，其中2次為單人特寫鏡頭，每次都長達10秒，甚至小女孩明明沒有站在舞台中央，鏡頭在拍到她後便停住，讓她處在畫面中間。

後續鏡頭轉向台下的金正恩，畫面顯示金正恩癡癡地看著表演，金與正則笑開懷，兩人邊拍手邊享受表演，笑容滿面。

除了鏡頭不尋常特寫外，不同於其他女學童的頭髮都往後梳、露出額頭，神秘蘿莉放下頭髮，還戴了髮箍；其他學童都沒有穿襪子，唯獨蘿莉穿了醒目的白襪。

此外，鏡頭也捕捉到金正恩走向舞台後，學童們往前簇擁他的畫面，唯獨短髮女孩沒有積極上前，李雪主反而直接走向女孩，熱切地伸手撫摸她的背。當金正恩準備離開時，女孩還主動伸手拉住另一名想跟上去的女童，似乎相當習慣這樣的場面。

But so it notes how Ri Sol Ju interacts with her, her special haircut, wearing white socks to stand out, standing center stage, video edits cutting to a zoom of her after shots of KJU/wife/Kim Yo Jong beaming and singing along. I've reviewed and discovered she also ... pic.twitter.com/08zbdCEock — Colin Zwirko (@ColinZwirko) September 19, 2022

首爾「北韓新聞」（NK News）資深分析記者茲維爾科（Colin Zwirko）在推特撰文分析，神秘女孩只有在金正恩等人有到場的8日表演上出現，9日表演中就沒有看到她的蹤影。

...didn't perform on the second night on Sept. 9, only the night KJU was there. Her being family isn't the only explanation, but it's intriguing & if true would reveal KJU's priorities, inserting nepotistic stunt at an event centered on worship of himself. pic.twitter.com/bj9hm5PGeg — Colin Zwirko (@ColinZwirko) September 19, 2022

種種不尋常跡象都讓外界猜測神秘女孩可能是金正恩的女兒，不過《東亞日報》指出，有鑑於平壤通常不願意公開最高領導人的直系親屬，特別是孩子，不排除這名女童只是金氏家族的成員。