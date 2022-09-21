TrendForce最新研究報告顯示，OLED在手機市場的比重將由2021年的42％，至2023年預計會突破50％。隨著OLED於手機市場的滲透逐漸擴大，IT產品將是下一個OLED關鍵發展的戰場。為了進一步拓展IT市場，面板廠紛紛加大對IT面板產線建設的資本支出，轉向更高世代來得到更有效的經濟切割，技術挑戰也隨之升高。

TrendForce指出，對比傳統的LCD在筆電上的表現，OLED的壽命跟價格明顯屈居劣勢，加上尺寸變大IR drop（電壓降）影響功耗的狀況更為明顯。為了解決電流通過較大面積所產生的壓降和像素不均勻性，除了陰極在透明及厚度(電阻)取捨外，外加的輔助電極設計對功耗降低更顯得重要。效能上也可利用COE、MLP技術來增加出光效率以降低整體功耗，再加上Tandem技術的引進，串聯後的OLED，由於同亮度下電流減半，更能有效延長材料壽命，進而符合筆電在規格上的要求。

材料上為了解決傳統螢光發光效率不佳及藍色磷光壽命問題，除了LGD開始量產氘藍系列的螢光材料，第三代OLED材料TADF及第四代超螢光量產及戰略佈局的腳步也逐漸加快。

TrendForce表示，在大世代OLED面板線建設中，將考慮先以玻璃基板加上薄膜封裝的hybrid OLED來減輕重量，以及因應面積變大PI基板邊緣起皺的問題。此外蒸鍍機台尺寸的限制是一直以來的痛點，要如何布局蒸鍍機的世代成為這波技術演進的開發關鍵。為了克服FMM mask因應大世代加長及解析度造成的重心下垂，以及確保面取數提升後的蒸鍍良率，SDC協同ULVAC進行垂直蒸鍍設備的開發。但垂直基板的搬送、垂直張網後的張力分布、垂直蒸鍍時材料流動的均勻性，都將引發更多新製程上的挑戰，是否能及時對應上市場需求，尚有不少變數。

也因為SDC與ULVAC簽有協議，其他面板廠則是尋求TOKKI繼續探討水平機台的世代再優化，想以G8.6或G6多台等較穩妥的方式來克服這個核心問題。至於CSOT與JOLED合作開發的大世代印刷OLED，在相關材料設備至今尚未完善下，將影響後續CSOT在OLED筆電的布局及T8產線的發展。

TrendForce認為，未來幾年將是OLED滲透率提升的關鍵時期，過去蘋果屢屢在許多新技術導入以及新產品推出上扮演推波助瀾的關鍵角色，上述許多中尺寸OLED技術的開發與討論也與蘋果未來在中尺寸產品採用OLED面板的計畫有高度相關。雖然近期仍受制於大世代設備及材料效能的演進速度較慢，加上總體經濟環境不佳的影響疊加之下，近兩年OLED面板在中尺寸IT產品的發展仍將呈現緩步邁進。不過預期2024年後，蘋果如能按照計畫陸續推出採用OLED面板的iPad以及MacBook系列，將對於OLED面板在IT產品的發展上帶來極為正向的效益。