行動處理器大廠高通公司看好高雄半導體及5G AIoT產業發展，於高雄亞灣區設立「高通南台灣創新中心」，作為5G創新研發據點，並與高雄展覽館簽訂備忘錄共同扶植新創生態系，也宣布與中華電信合作推動南台灣中小學5G VR智慧教育特色課程，高雄市長陳其邁21日前往共襄盛舉。

高通公司21日宣布在亞灣成立「高通南台灣創新中心」，高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，高通在南台灣有3大目標，首先是在亞灣5G AIoT創新園區成立創新中心，與新創公司及企業保持積極合作，其次是與高雄展覽館合作，藉由高展館覆蓋5G應用，引入新創發展解決方案，最後與中華電信合作發展公益傳愛計畫，要和南台灣學校合作啟動5G創新教育計畫，繼續培養教育數位轉型人才。

陳其邁指出，近年全球科技與產業發生根本性變化，而高雄具有核心戰略地位，加上高雄有台積電先進製程進駐設廠，帶動更多半導體大廠到高雄投資。而高通作為全球5G無線通訊及IC設計大廠，與台灣半導體產業發展不謀而合，高通進駐讓生態圈更完整，對加強台灣未來供應鏈的地位至關重要。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府積極推動產業轉型，以半導體與5G AIoT雙主軸產業發展，不僅針對亞灣加碼推出006688補助專案，也將與高通、仁寶、中華電信等大廠及國營企業合作，以大帶小建構完整5G AIoT產業生態系。