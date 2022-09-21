台中地檢署破獲一起柬埔寨人口販運集團，拘提25歲吳姓女子，自今年4月起在網路招聘到柬埔寨「純」陪酒，6小時可賺新台幣逾萬元高薪，但抵柬埔寨即轉賣到特殊會館強迫賣淫，另以「招待旅遊」誘騙人到柬埔寨後，強迫到詐騙機房工作，檢方已查出23人被害，陸續有人逃出求救返國，仍有7、8人未回台。

台中地檢署根據柬埔寨人口販運情資，由檢察官鄭珮琪指揮台中市警局刑大、第一警分局、霧峰分局及中市專勤隊、航警等單位，傳訊多名被害人調查，經長期蒐證佈署，在今年9月16日在桃園國際機場，將自柬埔寨入境的吳女拘提到案。

檢方訊後，以吳女涉嫌人口販運、加重詐欺及意圖營利強迫女子與他人性交等罪嫌重大，有逃亡、串證之虞向法院聲請羈押，法官裁定以30萬元交保，限制出境、出海。檢方20日已提出抗告，全案仍在台中高分院審理中。

據了解，25歲吳女在台灣從事酒店經紀工作，今年4月起在臉書及IG等社群軟體徵求「純酒店服務生」，高薪招攬女子到柬埔寨從事陪酒，強調只須陪酒、陪唱，每台6小時可獲新台幣約1萬2000元不等高薪，但誘騙到柬埔寨後，竟強扣護照，強押簽下工作契約，再轉賣到特定會館強迫賣淫。

此外，她並以「招待旅遊」誘騙到柬埔寨，強扣護照、手機，私行拘禁，強迫到電信機房從事詐欺工作。

吳女還負責代辦機票，安排出境，她在今年4月間帶一批人到柬埔寨後，滯留到9月返國。期間，陸續有多名被害人趁機對外求救，獲援返國，但至今約還有7、8人仍下落不明。

針對人口販運案件層出不窮。檢方呼籲，娛樂相關行業因疫情波及經營，不肖之徒藉機以高薪誘騙從業人員出國工作，千萬不要誤信誇大宣傳廣告，一旦出境後人身安全恐失去保障，深陷險境。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。