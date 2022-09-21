蘋果iPhone14系列手機一上市就掀起熱潮，許多人早就準備好大把鈔票更換新機，不過日前一名才剛換手機的國三生，為了玩手機遊戲又和爸爸要求買最新款的iPhone14，結果不僅被拒絕還受到震撼教育，而爸爸這番發人省思的論點更獲得許多網友讚揚。

原PO在臉書《爆怨2公社》發文表示，就讀國中三年級的姪子今年三月才換新手機，沒想到最近iPhone14系列上市後，姪子又提出換新機的要求，還說：「我也想用好一點的手機，不然玩一些遊戲都會卡」。

姪子的爸爸對此一口否決，表示等到姪子退伍能自食其力後，就算要買一支10萬元的手機他也不會有意見，不過在那之前，休想要買2至4萬元的昂貴手機，「你當你爸媽跟叔叔的錢都很好賺？都從天上掉下來的嗎？」

被爸爸拒絕的姪子心有不甘地跑來詢問原PO意見，原PO則認為，手機能用來玩遊戲、看影片即可，很多旗艦機種的功能一般人根本用不到，寧願省下這些錢去買食材做些好料來吃。而原PO的姪子似乎也因此釋懷，後來原PO更特地做了侄子愛吃的菜，撫慰他被爸爸責備的心靈。

原PO好奇在文末發問，「高中以下的學生們，真的非要買最新的iPhone 給他們嗎？」引來許多網友回應，大讚爸爸的教育理念，「高中生手機能用就好了」、「沒賺錢的有什麼好說」、「同意你哥說的，學生時期不知道金錢的重要性，更無法體會父母賺錢的辛苦」、「靠自己賺來的錢才懂得珍惜，沒有人必須、應該提供他這些」。