美時(1795)攜手比利時女性健康用藥大廠MITHRA，取得新一代口服避孕用藥ALYSSA台灣及香港藥證，未來將依照計畫依序在台灣及香港市場上市銷售。

美時與比利時女性健康用藥大廠Mithra今日共同宣布，由Mithra研發的新一代口服避孕用藥Estelle已分別獲得台灣食品藥物管理署及香港衛生署藥物辦公室之核可，並將以ALYSSA品牌名稱在亞洲市場行銷。根據與Mithra合作協議，美時擁有台灣與香港獨家經銷權。

ALYSSA是全球第一個使用天然雌激素合成類似物雌四醇Estetrol(E4)，與合併最新一代的黃體素Drospirenone(DRSP)口服避孕用藥，並已在全球多個主要國家包含美國、加拿大、澳洲、與多個歐洲市場成功上市。

2021年度台灣口服避孕用藥市場規模約為美金1,400萬元，目前以人工合成之乙炔雌二醇(Ethinyl Estradiol)為基礎複合口服用藥為大宗；而2021年度香港口服避孕用藥市場則約美金1,100萬元。