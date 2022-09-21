香港男星駱達華是前TVB御用奸角，在港劇《陀槍師姐》系列中，飾演變態連環殺手「鮑國平」一角走紅，之後和TVB合約到期後，就轉往大陸發展，並和大陸女星盧燕結婚，婚後育有一女駱欣言（Natalie），近日Natalie歡度21歲生日，越大越美的外貌受到網友關注。

目前人在英國就讀大學的Natalie，今年生日沒和爸爸駱達華一起度過，她在社群曬出美照，寫下：「感恩貳拾一切的溫暖和可愛的你們，期待來年的精彩」，並tag爸爸駱達華帳號，表示想他也想家了。

Natalie近日歡慶21歲生日。(圖／取自Natalie微博)

而駱達華也在抖音自製一段影片替女兒慶生，是她從小到大的照片合輯，只見Natalie女大十八變，越大越漂亮，從小時候戴牙套的健康膚色小女孩，到現在長成亭亭玉立的小女人，讓爸爸也感性表示「你長大了，喝酒爸爸不管你了，生日快樂，今年就媽媽陪你了，愛你」。

Natalie越大越漂亮，外貌和身材都維持相當好。(圖／取自Natalie微博)

駱達華曬出女兒Natalie從小到大的照片替她慶生。(圖／取自駱達華微博)

其實，駱達華女兒不只人美，還相當才華洋溢，擅長拉大提琴之外，還會彈古箏、Beat-box、打籃球等，她更是高學歷學霸，畢業於上海惠靈頓國際學校，當時更成功獲得英國著名學府倫敦大學學院及倫敦政治經濟學院錄取，目前她在倫敦大學學院就讀，可說是集美貌、才藝、高學歷於一身的星二代。