台北市1名婆婆因為不滿媳婦照顧孩子的方式，與媳婦相處不和睦，竟拿剪刀剪壞媳婦買給孩子的洋裝，還在裡面塞火龍果，媳婦忍無可忍怒告上法院，法官依成年人故意對兒童犯毀損他人物品罪，處婆婆罰金新臺幣5000元，可上訴。

根據判決書指出，台北1名婆婆和媳婦相處不睦，她不滿媳婦照顧孩子的方式，明知孩子為未滿12歲之兒童，竟基於毀損他人財物之犯意，於110年11月晚間，在家中持剪刀毀損媳婦購買給孩子穿的2件洋裝，還在洋裝內塞入紅色火龍果，導致2件洋裝破損且遭火龍果紫紅色汁液污染而無法使用。

法官表示，婆婆與媳婦及孫女分別為為直系姻親、現直系血親關係，屬家庭暴力防治法第3條第3款之家庭成員關係，故婆婆毀損媳婦、孫女財物，已屬家庭成員間其他不法侵害之行為，且婆婆為孫女的祖母，毀損未滿12歲孫女的裙子，是核婆婆對媳婦所為，故婆婆觸犯刑法第354條之毀損他人物品罪。

法官審酌婆婆因婆媳問題，與媳婦積怨已久，又因不滿媳婦照顧教養子女之方式，氣憤下毀損媳婦的財物，毫不尊重他人財產權，考量婆婆坦認犯行，只有高中畢業學歷，且於友人公司兼職上班，月收入約新臺幣2萬餘元，幫兒子帶孫女，故依成年人故意對兒童犯毀損他人物品罪，處罰金新臺幣5000元，如易服勞役，以新臺幣1000折算1日，可上訴。