31歲「鐵肺歌后」鄧紫棋近期為宣傳新專輯《啓示錄》，時常開直播與粉絲互動，昨（20日）她突然在直播中暴哭，原來是想起3年前深陷官司糾紛，坦言當時每天都很鬱悶，「就覺得快要死了！」

鄧紫棋新歌《讓世界暫停一分鐘》16日在官方YouTube頻道首度上線，短短5天內突破65萬點擊；鄧紫棋20日在直播中表示，有網友翻出她2、3年前就在微博寫下「讓世界暫停一分鐘」，鄧紫棋回憶當時因跟前公司打合約官司，得邊忙著工作邊關心官司進度，每天都過得悶悶不樂，接近爆炸的邊緣，「我真的覺得我快要死了，我現在講起來我都想哭。」

此時，鄧紫棋的淚水在眼眶中打轉，語調轉為哽咽，再度悲鳴：「就真的覺得快要死了，能不能停一停？」她感嘆世界上的每個人都有很難面對的課題，內心全都受傷了，而寫這首歌的動機，是希望讓大家知道人生還是有曙光。

鄧紫棋邊說邊拭淚，表示幸好自己靠著信仰熬過3年前的低潮，但放眼望去，天底下的很多人沒辦法克服難關，鄧紫棋感到很心痛，想把這首歌送給所有受傷的人，「我覺得大家都很困難，大家都辛苦了。」

最後，鄧紫棋破涕為笑，直呼：「怎麼會突然哭啊！搞什麼啊！」接著，她勉勵遇到瓶頸的人：「可能當下真的很困難，但是會過去的」，並盼望世界多點愛。

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