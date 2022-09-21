法務部行政執行署今表示，為貫徹政府阻絕非洲豬瘟於境外的政策，執行署自2019年執行非洲豬瘟裁罰專案迄今，追繳金額共計534萬3511元。

執行署表示，為貫徹政府阻絕非洲豬瘟於境外的政策，確保防疫不會出現破口，對於非洲豬瘟罰鍰案件，署長林慶宗特別於去年2月1日邀集全國13個分署長，召開「執行防疫、非洲豬瘟及處理廚餘裁處案件研討會」。

林慶宗會中除轉達行政院及法務部「貫徹防治非洲豬瘟、展現政府執行公權力的決心及各部會通力合作的態度」指示外，並裁示自即日起實施「強力執行非洲豬瘟罰鍰案件專案」，

行政執行署統計，全國13個分署辦理非洲豬瘟裁罰專案，自2019年1月1日至今年9月20日止，查獲336件，有效嚇阻非法夾帶非洲豬瘟地區之肉製品入境，確保國境內食品產業安全及人民健康。

執行署表示，非台籍人士於移送執行前已離境26件、以及不繳罰鍰被拒絕入境234件，合計260件，其餘為台籍人士可供執行件數僅76件，其中有繳納金額件數63件，繳納件數比率為82.9％，繳納金額計534萬3511元。