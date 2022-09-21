林佳龍今發表「韌性城市」政策。（王揚傑攝）

林佳龍今發表「韌性城市」政策。（王揚傑攝）

今（21）日為國家防災日，民進黨新北市長參選人林佳龍特別在今天發表「韌性城市」政策，特別邀請消防設備師士協會榮譽理事長何岫璁與消防產業從業人員到場，林佳龍強調，推動危老都更未來他會以「4年4萬戶，1坪換1坪」加速推動，讓市民更樂於參與。

林佳龍表示，今天是921國家防災日，近日又有兩個大地震，提醒我們防災這件事情在跟時間賽跑，尤其新北市在大台北盆地裡，建築物多、人口又密集，一旦發生大地震後果不堪設想。他在交通部長和台中市長任內，都積極推動防災，尤其台中承擔中部跨縣市災害防救工作，催生了全台第一個退役軍警消的三棲救難協會。台灣未來也面對戰爭威脅，平時的民防和防災準備，遇到戰爭時，動員就非常重要，他在擔任無任所大使時，也催生台灣消防發展與交流協會，推動設備儀器升級與人員培訓及國際交流，透過韌性城市做國際交流。

林佳龍針對韌性城市提出4大主張「推動建物安全主動監測」、「強化防救災機制與組織」、「補齊救災能量與設備」、「擴大公私協力」。

林佳龍說，要加速危老建築的都更，防範地震和颱風水災衝擊，會以「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」四大作法推動，新北市40年以上老屋有47.5萬戶，4年內核定4萬戶都更，維護公共安全也美化都市景觀，並且1坪換1坪，也公開資訊主動協調解決，讓市民放心參與。另外在山坡地社區及土石流潛勢區監測預警機制，建置完善山坡地監測網及預警系統，強化山坡地社區之防災監測，並建構完善智慧防災資訊系統。

在強化防救災機制與組織部分，推動防救災區級化，以新北市29區為單位，針對各區潛在災害特性進行最嚴重境況推演，確認各區災害脆弱性、掌握各項應變所需資源與待補強項目，提升29區防災韌性。全市皆做好教育訓練與編組演練，儲備自保、自救與互救能量。

對於補齊救災能量與設備，增加消防救災人力400名。更新救災裝備、汰換新式消防車輛、引進新式救災器材及通訊裝備。最後擴大公私協力，培育全事故防災士，透過擴大韌性社區及防災士培育，提升新北市跨行政區救災及公私協力民間聯防機制，強化新北災害防救據點整備及運作，納入民防及社區保全協力防救災，透過補助民間志工的救災器材，建構社區緊急應變隊伍，讓民間團體及政府攜手共同救災。