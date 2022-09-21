署名「鄭運鵬競選總部便箋」。(游智彬提供／蔡依珍桃園傳真)

總統蔡英文周六要來幫民進黨桃園市長參選人鄭運鵬造勢，市黨部「大撒幣」每車補助8000元動員，桃園市議員參選人游智彬、袁慧心質疑「市庫通黨庫」，21日到桃檢告發鄭運鵬賄選，嗆聲誰動員就告誰，鄭運鵬陣營反批濫訴浪費司法及社會資源提告搏聲量，絕非桃園鄉親所樂見。

一張署名「鄭運鵬競選總部便箋」的紙張，日期寫9月16日，內容寫到鄭運鵬9月24日「運轉桃園-勝利啟航」授旗大會「總統場」，活動時間是24日晚間6時30分到8時30，遊覽車報到時間是下午5時30分到6時30分，地點在春日路與光明東路口的競總預定地。內容除白紙黑字要求「動員民眾」參加，還有動員額度北桃至少5輛、南桃至少2輛遊覽車，每車須坐滿40人，並有補助費用每車8000元，並指要附上車輛報到單、照片2張及收據或發票，抬頭要寫2022鄭運鵬市長辦公室，以利核銷向市黨部請款。

新黨中壢區桃園市議員參選人游智彬指出，鄭運鵬身為桃園市長參選人且具備立委身份，居然知法犯法，明知《選罷法》規定，發給有投票權人的禮物或金錢，不得超過30元，竟於便箋明載以每車8000元代價動員每車40人，等於每人可獲得200元的走路工費，文中還提到每人便當上限100元，明顯違反30元上限規定，顯然對於有投票權人交付賄賂或其他不正利益，已經觸法，依法向桃園地檢署告發鄭運鵬犯行。

游智彬同時警告所有民進黨市議員參選人，當天他會在現場派人蒐證，「誰動員就告發誰涉嫌賄選！」，並質疑動員的錢從哪裡來？是否市庫通黨庫？痛批執政黨每逢選舉就大撒幣賄賂選民，讓桃園財政持續惡化。

游智彬預告將以現場舉證告發的方式遏制選舉歪風，呼籲選民不要走回頭路，國民兩大黨的傳統選戰動員策略就是花大錢，選後再大肆搜刮民脂民膏，桃園絕對不能繼續沉淪，要選擇專業用心的新人來強力監督市政府，才能真正除弊興利，為民謀福。

無黨籍桃園區議員參選人袁慧心也要求鄭運鵬身為市長候選人，應該說明動員補助資金是否與選民有要約行為，同時要求桃園地檢署應該本著辦案不分藍綠，立刻約詢嫌疑人，秉公處理，端正選風，同時呼籲選民，對於鄭運鵬陣營的動員邀約，應該謹慎以對避免觸法。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，由於在地鄉親參與的意願踴躍，過往經驗人數爆場，考量各區長輩的交通安全，並降低對會場周邊的停車及行車影響，故採取統一的交通安排，類似安排不分政黨、候選人多有此作法，強調桃園幅員遼闊，任何活動包括選舉，自然要更體恤鄉親的需要，並兼顧公共安全，有心人士用政治口水、發動側翼抹黑鄉親的民主參與，甚至濫訴浪費司法及社會資源提告搏聲量，絕非桃園鄉親所樂見。