精聯(3652)周三上櫃轉上市，證交所上午舉辦精聯電子股票上市典禮，由證交所總經理簡立忠、精聯董事長葉佳紋、總經理徐志達等均有出席。精聯上市首日大漲近9%報26.15元，收漲0.9元或3.75%，報24.9元，突破月線，不過外資也在高檔轉賣超調節。

證交所總經理簡立忠在致詞時表示，精聯是由精技(2414)的自動資料收集事業ADC在2008年分割成立，產品以強固型PDA、條碼掃描器、RFID讀取器為三大主軸，產品變化成各種穿戴形式，經多年服務、客製化、加值軟體，賦予產品更多元領域，應用領域廣，甚至已經到球賽售票系統，政府也多採用。

簡立忠表示，精聯已有37年以上歷史，具有產品製造、研發，總部位在台灣，以台灣為研發設計中心，在此之外，美國、歐洲、大陸均設有子公司，在全球有超過1200家經銷商服務全球客戶，以自有品牌unitech行銷世界，成為國際知名品牌，占有一席之地。精聯營收、獲利都穩健成長，這幾年績效也表現亮麗展現。

精聯董事長葉佳紋表示，很多人聽說精聯掛牌後就會問我，創立瑞益半導體後，為何還要來做精聯？其因為精聯只是一棵大樹，現在放在盆栽裡面，把盆子移走後，他不只會長成大樹，未來還會變成一片樹林。對精聯的看法，成立到現在已是台灣第一大、世界第九大的資料收集器公司，優秀客戶很多如美國百事可樂、DHL快遞、日本Docomo電信、法國拉法葉百貨、台積電(2330)、仁寶(2324)、富士康、廣達(2382)、台塑石化、7-ELEVEN、台大醫院、長庚、郵局、警察局等，跨及各行各業、遍布世界各地。客戶選擇精聯作為資料收集、分析的重要夥伴原因只有一個，因為精聯是可靠的夥伴。

葉佳紋提到，精聯硬體能完成吻合客戶作業條件跟需求上，軟體也開發500多個SDK開發工具，讓用SDK開發作業流程細節，完全吻合進入客戶的ERP之作業流程裡面，精聯也開發一系列軟體，做很多加值分析，讓客戶掌握處理數據過程，來改善作業流程。精聯在軟硬體下了很大功夫，累積許多經驗，很清楚一個行業的數據累積，做為客戶進步的工具。精聯在全球也提供有14個據點、1200家經銷商，提供就地服務，解決任何即時的需求，才能穩定關係，與客戶關係不是買賣關係，而是夥伴關係，並成為客戶重要的競爭武器。

葉佳紋也提及，精聯的軟體除了原本Google系統之外，也已經陸續完成iOS系統的開發，去年通過Apple MFi工廠認證，可以正式推動與Apple系統合作的相容產品。今年精聯也開始進行從4G進入5G的產品升級，直言生意都做不完，這些亦都是未來成長動能力。董事長也表示，使用精聯的產品後都變成長期客戶。

精聯8月營收2.30億元，年減1.46%、月增18.95%；前8月營收15.58億元，年減1.51%。精聯總經理徐志達針對營收年減狀況說明，部分原因在於RFID讀取器使用的通訊晶片仍缺貨，甚至可能一路缺到明年5月，精聯正盡量加緊趕工出貨。

關於半導體受到終端消費性產品需求疲憊以及供過於求的擔憂，半導體產業景氣反轉與否，精聯董事長卻提出看法並不悲觀，汽車電子、通訊領域的需求仍好。