台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)前8月合併營收為641.3億元，年增16.56%，「環境清潔家電」買氣增溫，富邦媒旗下momo購物網為滿足消費者抗敏環境清潔需求，集結dyson、iRobot、伊萊克斯、科沃斯等品牌打造《解放雙手大作戰》活動，希望能衝高清潔家電商品業績。

入秋換季為過敏好發時節，momo購物網9月至今「環境清潔家電」買氣大噴發，空氣清淨機銷售年增近4成、吸塵器及掃地機器人成長逾3成；而濕度變化亦是誘發過敏的原因，加上日前秋颱接續形成，除濕機需求遽增，業績成長幅度更突破7成。

為滿足消費者抗敏環境清潔需求，momo集結dyson、iRobot、伊萊克斯、科沃斯、等品牌打造《解放雙手大作戰》活動，希望進一步推升清潔家電產品業績。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年8月合併營收約為81.2億元，年增12.36%，再創歷年同月新高，其中momo網路購物創單月歷史同期新高，年增約14%，佔全公司營業額的95.4%，累計今年1月至8月合併營收逾641.3億元，較去年同期成長16.6%，亦是歷年同期新高。